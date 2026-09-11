Qué hacer con el espacio debajo de la estufa: 5 ideas creativas para aprovecharlo

El espacio que queda debajo de la estufa muchas veces pasa desapercibido y termina acumulando objetos sin un orden definido. Sin embargo, con un poco de creatividad puede trasformarse en una zona útil dentro de la cocina.

Ideas de vestidos mexicanos para la noche del 15 de septiembre en las Fiestas Patrias

Aprovechar este rincón permite ganar espacio de almacenamiento y mantener algunos elementos organizados. Hay diferentes alternativas que pueden adaptarse a las necesidades de cada hogar sin alterara demasiado la distribución del ambiente.

¿Qué hacer con el espacio debajo de la estufa?

En una cocina, cada espacio puede cumplir una función, incluso aquellos rincones que suelen quedar olvidados. La zona que se encuentra debajo de la estufa es uno de esos lugares que, con una buena distribución, puede ofrecer soluciones prácticas para el día a día.

1. Cajón profundo para ollas y sartenes

Una gaveta profunda debajo de la placa de cocción puede ser una opción práctica para guardar ollas, sartenes y otros elementos de mayor tamaño. Al ser extraíble, permite visualizar el contenido con facilidad y acceder a las piezas sin tener que buscar en el fondo de un mueble.

2. Cajón zócalo para bandejas

El espacio cercano al suelo también puede aprovecharse mediante un cajón zócalo. Es una laternativa adecuada para almacenar objetos planos como bandejas para horno, moldes, rejilla o tapetes de silicón.

3. Cajón con divisiones para utensilios

Otra posibilidad es incorporar un cajón con separadores internos. Las divisiones permiten mantener organizadas las tapas de ollas, cucharones, pinzas y espátulas, evitando que estos elementos queden mezclados o desordenados.

4. Estación extraíble para electrodomésticos

Si debajo de la estufa hay un mueble amplio, se puede instalar un estante deslizante resistente. Allí pueden guardarse electrodomésticos pesados, como una licuadora, un procesador de alimentos o una batidora, y extraerlos fácilmente cuando sea necesario.

5. Cajón inferior

En algunos modelos de estufa, el cajón inferior está diseñado para mantener los alimentos o platos calientes. Antes de utilizarlo como espacio de almacenamiento, es importante revisar las indicaciones del fabricante para conocer su función y evitar guardar objetos que puedan dañarse con el calor.

¿Cómo mantener el hogar ordenado?

Para mantener el hogar ordenado, es importante asignar un lugar para cada objeto y evitar acumular cosas innecesarias. También ayuda dedicar unos minutos al día a recoger, limpiar las superficies y guardar todo después de utilizarlo. De esta manera, las tareas no se acumulan y resulta más sencillo conservar cada ambiente organizado, limpio y agradable.