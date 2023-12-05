Cristián de la Fuente es el Dr. Emiliano Montero De la Vega en la serie Dra. Lucía: Un Don Extraordinario.

El Dr. Emiliano Montero De la Vega se integra al Hospital Matilde Montoya tras un proceso de optimización de recursos luego de un trágico episodio que marcó el destino del nosocomio.

Además de tener un exitoso recorrido en los quirófanos, el Dr. Emiliano Montero De la Vega practica medicina alternativa. Incluso, alguno colegas del Hospital Matilde Montoya han adoptado sus técnicas de relajación y musicoterapia en su aplicación personal.

Sus peculiares gustos y aficiones han derivado en una amistad sólida con la Dra. Lucía, quien lo conoce tras perder a un importante ser querido. ¿Será que el Dr. Emiliano y la Dra. Lucía rebasen la frontera de la amistad en la sala de urgencias?