“Nos veían más como un producto, que como niños": Drake Bell confiesa lo que difícil que fue crecer entre reflectores

Cada semana, Carlos ‘Chicken’ Muñoz tiene grandes invitados en ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde muchas personalidades han revelado sus grandes secretos y momentos que han vivido a lo largo de su carrera.

Y es que tuvo la oportunidad de hablar con una de las estrellas infantiles más importantes de los últimos años, Drake Bell.

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¿Cómo fue la infancia de Drake Bell?

El joven actor y cantante reveló con Carlos Muñoz, la forma en que vivió su adolescencia, tratando de ser alguien normal, cuando en realidad era una estrella de la televisión, donde tenía que enfrentar problemas de adulto.

Intentaba ser un adolescente normal, es muy difícil crecer bajo los reflectores, que cada movimiento que haces, sea seguido por cámaras, las redes sociales y los medios, pero fue un poco difícil navegar ese terreno, porque, sabes, aún quería crecer y ser un adolescente, pero estaba en todas estas situaciones de adultos, lidiando con un trabajo que conllevaba tanta responsabilidad y que pone todo el peso sobre tus hombros

Por otro lado, Drake Bell habló sobre las complicaciones que llegó a tener en la empresa que trabajaba, ya que aseguró que solo los veían como un producto más de la televisión.

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