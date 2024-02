¿Drake Bell consumiendo drogas en concierto de Grupo Firme? Este video lo lleva al escándalo

En medio de una vorágine de especulaciones y controversias, el nombre de Drake Bell se ha convertido en el epicentro de la atención nuevamente tras su reciente aparición en el concierto de Grupo Firme durante el carnaval de Autlán, Jalisco. ¿El motivo? Una serie de imágenes y vídeos que sugieren que el artista estadounidense estaba consumiendo sustancias ilícitas.

Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de un escándalo, se ha transformado en un giro inesperado gracias a la respuesta del propio Drake. Ante la marea de comentarios y señalamientos, el cantante y actor decidió abordar directamente el asunto a través de su cuenta de TikTok, donde reveló una verdad que dejó a más de uno boquiabierto.

¿Qué dijo Drake Bell ante acusaciones de consumo de drogas en presentación con Grupo Firme?

A través de un clip en dicha red social, Bell compartió con sus seguidores el trasfondo de lo que realmente ocurrió en esa polémica escena. Contrario a lo que muchos asumieron, el gesto captado en el vídeo no fue un acto relacionado con drogas recreativas, sino una consecuencia de un accidente que marcó la vida del artista hace casi una década.

Según explicó Bell, el accidente automovilístico que sufrió hace cerca de diez años le ocasionó la pérdida parcial de su dentadura, situación que lo ha llevado a depender de una prótesis dental. Así, con una sinceridad conmovedora, reveló que lo que parecía ser una acción relacionada con drogas era en realidad la aplicación de adhesivo en su encía para fijar sus dientes postizos.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios a la respuesta de Drake Bell?

Esta revelación no solo desmintió los rumores, sino que también arrojó luz sobre una realidad desconocida para muchos de sus seguidores. No obstante, la reacción no se hizo esperar, y aunque gran parte de la comunidad expresó su apoyo y comprensión hacia el artista, otros aún albergan dudas y cuestionamientos sobre la veracidad de su explicación: “No era usted, era Jefferson Gutierritos ..... Animo mi Drake”, “Megan fue la que difundió ese video” y ”Yo también tengo dientes falsos en la nariz”, fueron algunos de los comentarios.

