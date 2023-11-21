Dulce María volvió de Brasil sin recuperarse de la bronquitis

Tras una exitosa serie de presentaciones en Brasil, los integrantes de RBD regresaron a México, en medio de agradecimiento e incertidumbre, por la salud de sus integrantes. Dulce María fue una de las más afectadas, y volvió a la capital mexicana sin recuperarse por completo de la bronquitis que le dio.

No estoy todavía bien del todo, pero la verdad es que, Brasil nos llevaba esperando años y era un momento muy importante para nosotros el poder dar los conciertos y, pues los días que estuve mal, no había manera de cancelar

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Me dio una infección, primero tuve como un virus, como una infección viral y de ahí se me convirtió en bronquitis, porque justo, no descansé ningún día, pero pues esperemos que llegando aquí, a nuestro país, podamos descansar, aunque sea dos días

¿Cuál es el estado de salud de Anahí?

Dulce María también habló de la crisis de salud, por la que atravesó su compañera Anahí, quien tuvo que abandonar uno de los shows en Sao Paulo.

Sabíamos que ella se sentía mal, que le dolía muchísimo y que en cualquier momento del show podría irse. Afortunadamente, ya le dieron medicamentos y reaccionó. De hecho, dio el concierto súper bien el domingo, ya todo mejor…

Tanto Dulce como Anahí, decidieron subirse al escenario a pesar de las recomendaciones médicas.

El doctor me dijo que no diera el show, que descansara, pero nos faltaban varios shows en Sao Paulo, no hubo manera

Por cierto, Dulce María se solidarizó con Taylor Swift, quien hace unos días enfrentó la muerte de una fanática, previo a uno de sus conciertos en Brasil, a causa de un golpe de calor.

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