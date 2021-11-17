¿Qué signos tendrán suerte en la semana del eclipse lunar?

El eclipse parcial de Luna que ocurrirá el próximo viernes 19 de noviembre, traerá cambios inesperados que caerán bien a Escorpio, Sagitario y Capricornio, pues tendrán días muy positivos.

Escorpio

Habrá cambios intensos en su vida personal y relaciones donde todo lo que ya no le sirve quedará en el pasado, esto lo hará sentir más ligero y satisfecho. Habrá una transformación interior y tendrá la capacidad de perdonar, según La Opinión.

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Sagitario

Esta semana se sentirá como paulatinamente despertará de un “sueño” bastante largo. El Sol lo hará mirar hacia su interior y nutrirse en soledad. Tendrá mucho poder y cualidades únicas.

Capricornio

Venus, el planeta del amor, se está moviendo a través de este signo, lo cual le favorece para ser atractivo y deseable. El día del eclipse lunar parcial, Venus formará un trígono con Urano lo que se traduce en una nueva forma de amor propio y romance.

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