Cómo hacer una blusa tejida a crochet fácil y rápido para el 15 de septiembre

Faltan días para que llegue el 15 de septiembre y que mejor manera de celebrarlo que con una hermosa blusa tejida. Así podrás obtener un espectacular look patrio realizado con tus propias manos.

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Con esta guía rápida y fácil podrás obtener una blusa al crochet con dos rectángulos. Para poder llegar a tiempo es que te vamos a recomendar hacerlo con un punto calado sencillo para avanzar con velocidad.

¿Cómo hacer una blusa tejida al crochet?

Materiales necesarios



Hilo de grosor medio (tipo hilaza de algodón o acrílico delgado como hilo cristal u omega):

50 gramos de color Verde

30 gramos de color Blanco

160 gramos de color Rojo

Ganchillo de 3.5 mm (o el recomendado para tu hilo)

Cinta métrica y tijeras.

Paso 1: Toma tus medidas

Utiliza una cinta métrica para medir el contorno de tu busto o cadera. Vas a dividir esa medida entre 2 y súmale 2 o 3 centímetros para que quede holgada. Por ejemplo, si tu mitad mide 50 cm, esa será la anchura de tus rectángulos.

Paso 2: Teje la estructura (El frente y la espalda)

Vas a tejer dos piezas rectangulares exactamente iguales. Puedes hacerlas en bloques de color tricolor o completamente rojas con detalles. Ten en cuenta lo siguiente:

La base: Monta una tira de cadenas sueltas en número par hasta alcanzar los centímetros de tu medida (ej. 50 cm).

La puntada rápida:



Vuelta 1: Vas a subir con 3 cadenas (cuenta como tu primer punto alto), salta un punto base y teje un punto alto, una cadena, un punto alto. Repite hasta el final.

Vuelta 2 en adelante: Luego vas a repetir la misma secuencia tejiendo los puntos altos sobre los espacios de cadena de la vuelta anterior.

El largo: Sigue tejiendo vueltas hacia arriba hasta que el rectángulo mida lo que deseas de largo (desde tu hombro hasta la cadera o cintura). Corta el hilo y haz otra pieza igual.

Esta blusa es una gran idea.|Pinterest

Paso 3: Unión y armado exprés

Este paso es más sencillo de lo que crees. Tienes que poner un rectángulo sobre el otro y con ayuda de una aguja lanera o el mismo ganchillo vas a unirlos.

Los hombros: Para este caso lo que debes hacer es coses los extremos superiores de izquierda a derecha dejando un espacio cómodo en el centro sin coser para que entre tu cabeza (aproximadamente 32 cm abiertos para el escote).

Los laterales: Cose los costados desde la parte baja hacia arriba, deteniéndote unos 18 o 20 cm antes de llegar al hombro para dejar el espacio libre de las mangas. [1]

Toque patrio final (Opcional)

En el caso de que hayas tejido la blusa de un solo color puedes hacerle unas vueltas de abanicos o puntos bajos en los bordes de las mangas y del cuello para combinar el verde, blanco y rojo.