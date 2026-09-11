El maquillaje de ojos puede ser un gran aliado para resaltar la mirada y darle luminosidad al rostro. En las pieles jóvenes, apostar por acabados ligeros permite realzar las facciones sin perder naturalidad.

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La elección de los tonos y la forma de aplicar las sombras también puede marcar la diferencia. Con algunos productos y técnicas sencillas, es posible conseguir un resultado fresco, favorecedor y acorde con cada estilo.

¿Cómo preparar la piel antes del maquillaje?

Antes de aplicar maquillaje, limpia el rostro para retirar impurezas y excesos de grasa. Después, utiliza una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel y espera unos minutos para que se absorba. También es importante aplicar protector solar durante el día. Una piel limpia, hidratada y protegida ayuda a que los productos se distribuyan mejor y permite conseguir un acabado más uniforme y natural.

¿Cuál es el maquillaje de ojos ideal para pieles jóvenes?

El maquillaje de ojos puede adaptarse a diferentes estilos sin necesidad de seguir demasiados pasos. Estas opciones permiten conseguir un resultado sencillo y fácil de incorporar a la rutina diaria.

Tonos y sombras

Para las pieles jóvenes, los tonos neutros y tierra, como beige, marrón claro y melocotón, permiten definir la mirada de manera natural. Si buscas añadir un toque de color, también puedes optar por sombras pastel en tonos lila, rosa o azul claro. Lo ideal es evitar los tonos demasiado oscuros cuando buscas un maquillaje natural y fresco.

Delineado sutil

El delineador marrón o gris puede ser una alternativa más suave al negro. Aplica una línea fina muy cerca de las pestañas superiores para definir los ojos sin endurecer la expresión. También puedes añadir un pequeño toque de iluminador en el lagrimal para aportar luminosidad y conseguir una mirada más despierta.

Pestañas y cejas

Una capa ligera de máscara de pestañas ayuda a definir y levantar la mirada sin recargarla. Para las cejas, basta con peinarlas y fijarlas con un gel trasparente o ligeramente pigmentado. De esta forma, conservarás su aspecto natural mientras consigues una apariencia más ordenas.