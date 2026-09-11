Cómo peinar las cejas finas para conseguir una mirada más definida

Las cejas finas pueden enmarcar la mirada y apostar definición al rostro cuando se peinan de manera adecuada. Con algunos trucos sencillos, es posible conseguir un acabado más ordenado y natural.

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Además del cepillado, elegir, los productos correctos puede ayudar a darles mayor volumen y marcar su forma. No hace falta recargarlas: pequeños detalles pueden hacer que luzca más poblada y definida.

¿Cómo cuidar las cejas?

Para cuidar las cejas, evita depilarlas en exceso y cepíllalas suavemente todos los días para mantener su forma. También es importante retirar el taquillaje antes de dormir y evitar productos que puedan irritar la piel. Si buscas fortalecerlas, puedes mantener una rutina de cuidado contante y darles tiempo para crecer antes de volver a definirlas.

¿Cómo peinar las cejas finas para que se vean más pobladas?

Para peinar las cejas finas y conseguir que se vean más pobladas, lo primero es respetar su forma natural y trabajar únicamente las zonas con menor densidad. En lugar de dibujar líneas continuas, utiliza un lápiz de punta fina para crear pequeños trazos que imiten el aspecto de los pelos y sigan su dirección de crecimiento. Esta técnica permite rellenar los espacios sin que el resultado se vea demasiado marcado.

Es importante elegir un tono similar al color natural de las cejas y aplicar el producto poco a poco. De esta manera, puedes controlar la intensidad y evitar que la mirada se vea recargada. Los lápices ultraprecisos son especialmente útiles porque permiten trabajar con mayor detalle en espacios pequeños.

Una vez terminado el maquillaje, peina las cejas con un cepillo tipo spoolie. Este paso ayuda a distribuir y difuminar el producto para integrar los trazos con el vello natural. También puedes utilizar un gel transparente o con color para mantener los pelos en su lugar. El resultado será unas cejas más definidas, ordenadas y visualmente densas, pero sin perder un acabado natural.