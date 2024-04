Las alcaldías de CDMX que quedarán en penumbra por el eclipse solar

Faltan escasos 5 días para que podamos apreciar el eclipse solar total del próximo lunes 8 de abril, el cual es un fenómeno astronómico que no puedes perderte ya que este evento ocurre una vez cada 30 años.

El eclipse solar total del 2024 recorrerá diversos estados de México, Estados Unidos y Canadá, por lo que será visible en distintas partes de nuestro país, entre ellas la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar y proyectando una sombra oscura en ciertas regiones de la Tierra. Durante un evento de tal magnitud la Luna cubre de lleno el disco solar, lo que resulta en un oscurecimiento temporal del cielo durante el día.

Los eclipses solares totales son eventos bastante raros y pueden ser presenciados solo desde una estrecha franja de la superficie terrestre. Fuera de esta, los observadores pueden ver un eclipse solar parcial, donde solo una parte del Sol está cubierta por la Luna.

¿En qué alcaldías se verá mejor? Como mencionamos anteriormente, este tipo de fenómenos astronómicos ocurre una vez cada 30 años. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer un listado de alcaldías que tendrán mayor visibilidad del eclipse solar total:

Miguel Hidalgo – 79.2% de visibilidad

Gustavo A. Madero – 79.1% de visibilidad

Álvaro Obregón - 79.1% de visibilidad

Cuauhtémoc - 79.8% de visibilidad

Iztapalapa – 78.7% de visibilidad

Milpa Alta - 78.6% de visibilidad

Tláhuac – 78.5% de visibilidad

¿A qué hora ver el eclipse solar total?

En México la fase total del eclipse solar durará aproximadamente 4 minutos y medio, alcanzando su fase total a las 11:07 am y finalizando a las 11:11 am, hora de Mazatlán, Sinaloa. El eclipse solar durará en total 2 horas y 41 minutos, ya que iniciará a las 9:51 am y terminará a las 11:31 am.