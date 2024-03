Eclipse solar: ¿A qué hora ver la fase total este 8 de abril?

¿A qué hora ver su fase total?

El eclipse total cruzará América del Norte, pasando por México, Estados Unidos y Canadá. Según la NASA, el eclipse solar total alcanzará su magnitud completa a las 11:07 am; no obstante, el mismo iniciará a las 9:51 am y terminará a las 11:31 minutos, por lo que su duración será de 2 horas y 41 minutos.