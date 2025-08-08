inklusion logo Sitio accesible
FOTOS: Así fue la emocionante presentación de “Doctora Lucía”, temporada 3. ¡Conoce al elenco!

Ellos son los actores que integran al elenco de “Doctora Lucía” en su tercera temporada. Una de las adiciones para el hospital “Matilde Montoya” es Itatí Cantoral.

Samantha Guzmán
Dra. Lucía: Un Don Extraordinario
Marimar Vega encabeza el elenco de este exitoso drama médico, con el papel de la talentosa doctora “Lucía Castillo”.
Itatí Cantoral se integra al elenco de “Doctora Lucía” en su temporada 3. Ella interpreta a la doctora “Natalia Cervantes”.
Ana Layevska regresa con un personaje que nos genera muchos sentimientos encontrados: la doctora “Mariana Esquivel”, quien fue encarcelada al final de la temporada pasada.
Tres actrices con trayectoria impecable, encarnando a personajes empoderados en “Doctora Lucía”. La temporada 2 nos dejó con varios suspensos que se resolverán en los próximos capítulos.
Cayetano Arámburo también se integra al reparto de “Doctora Lucía”. ¡Ya queremos ver a su personaje!
Luisa Rubino interpreta a la doctora “Karina Montiel”, un personaje sumamente complejo.
Daniel García interpreta a “Daniel Luna”, un médico especialista en urgencias caracterizado por su lealtad.
Al final de la segunda temporada conocimos a “Lucía Espejo”, prima de “Lucía Castillo” y una aliada que ya necesitábamos. Es interpretada por Julia Urbini.
Carlos Ferro interpreta al doctor “Patricio Quiroz”, un verdadero mujeriego. ¿Podría cambiar?
Ruy Senderos llega a “Doctora Lucía” en la temporada 3, con el papel de “Camilo Aviléz”.
El equipo de incansables paramédicos del “Hospital Matilde Montoya”. Los interpretan Paola Flores, José Carlos Femat y Andrea Lagunes.
Nacho Reyes y Ra Colmenero también regresan con el equipo de paramédicos en “Doctora Lucía”.
Además del elenco, un equipo que supera las 200 personas hace posible la gran producción que vemos en “Doctora Lucía”.
Hace unas horas se llevó a cabo la presentación para la prensa de “Doctora Lucía”, el drama médico que ha innovado en la forma de hacer series en México y que llega a su temporada 3. Te mostramos en fotografías cómo se vivió el gran evento.

