Bicolor es el único nominado que ya sobrevivió al público: así llegan los cinco a la Gala de Eliminación

Los cinco nominados que estarán en la tabla durante la Gala de Eliminación de este próximo domingo ya están definidos. Kevyn Contreras “Bicolor” es el único presente que ya sabe lo que es sentir el apoyo del público y superar una gala definitiva. Por otro lado, Carlos Trejo, Niurka Marcos, Mónica Escobedo y María Karunna ocuparán la tabla por primera vez.

Bicolor participó de la primera gala luego de perder el primer Duelo de Nominación frente a Abigail Pak “La Coreañera”. De esta manera, llegó a la primera Gala de Eliminación junto con Manelyk González, Rafael Mercadante y la propia Abigail. No obstante, el público decidió mantenerlo dentro del programa, mientras que La Coreañera se convirtió en la primera eliminada.

¿Quiénes son los cinco nominados definitivos?

La tabla definitiva de la segunda semana quedó integrada por:



Carlos Trejo

Kevyn Contreras “Bicolor”

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

María Karunna

Azalia Ojeda consiguió ganar el Juego de la Salvación y salió de la tabla. Posteriormente, utilizó La Traición para salvar a Manelyk y colocar a Carlos Trejo en su lugar.

¿Cómo llegó cada granjero a la eliminación?

Kevyn Contreras “Bicolor”

Para esta segunda semana, el comediante fue enviado a la tabla por Manelyk, quien utilizó el beneficio del Huevo Dorado. Además, no pudo participar de La Salvación al haber sido bloqueado por sus compañeros. Por otro lado, varios granjeros acusaron a Bicolor de tener poca disposición para trabajar y bromas constantes fuera de contexto.

Niurka Marcos

La vedette fue la granjera más votada por sus compañeros durante La Asamblea, recibiendo un total de cinco votos por parte de Mono Osuna, Kenny Avilés, Kunno, Manelyk y Azalia Ojeda. La cantidad de votos refleja que se convirtió en uno de los principales objetivos dentro de la granja.

Mónica Escobedo

Mónica ya estuvo nominada en la primera semana, pero fue salvada por María Karunna durante La Traición. Esta vez empató con La Bebeshita al recibir cuatro votos durante La Asamblea, pero Pascal Nadaud rompió el empate al ser el Capataz de esta segunda semana. También fue bloqueada por sus compañeros para participar de La Salvación.

María Karunna

En esta segunda semana, la cantante no ingresó a la tabla de nominación ni por una votación ni por perder una prueba. Resulta que la producción la nominó directamente como sanción por quitarse el micrófono en reiteradas ocasiones, una conducta prohibida por las reglas.

María Karunna tendría una actitud que no le agrada mucho a los Granjeros|ESPECIAL

Carlos Trejo

El “Cazafantasmas” fue el último granjero en ingresar a la tabla definitiva. Azalia salvó a Manelyk con el poder de La Traición y nominó en su lugar a Trejo. Durante La Asamblea, Carlos recibió dos votos por parte de Pimpinela Escarlata y Natalia Alcocer, donde fue acusado de realizar acciones favorables para después reclamarlas. También fue considerado como “maceta” por el crítico Alfredo Adame.

A qué hora es la Gala y cómo votar

La segunda Gala de Eliminación de La Granja VIP se realizará este domingo 20 de septiembre a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse por Azteca UNO, el sitio oficial y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Para votar, el público deberá ingresar a lagranjavip.tv/vota o acceder al apartado de votaciones dentro de la app TV Azteca En Vivo. Cada usuario contará inicialmente con 10 votos para repartir entre Carlos Trejo, Bicolor, Niurka, Mónica Escobedo y María Karunna. También podrá obtener votos adicionales al reproducir los videos habilitados en la plataforma.

Es importante recordar que la votación es positiva: cada voto ayuda a salvar al granjero elegido. Los participantes con mayor apoyo regresarán a la competencia, mientras que el menos votado se convertirá en el segundo eliminado de la temporada.