Eduin Caz y Kimberly Loaiza sorprenden a sus fans con colaboración.

Grupo Firme ha tenido un 2022 lleno de éxitos después de varios sold outs en el Foro Sol de la Ciudad de México y de que develaran su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, Nevada, por lo que desean seguir cosechando triunfos y recientemente se dio a conocer que Eduin Caz, líder de la agrupación, tendrá una colaboración junto a Kimberly Loaiza, así lo dio a conocer la también influencer.

Grupo Firme ya tiene su estrella en el paseo de la fama de Las Vegas.

Loaiza sorprendió a todos sus fans al anunciar que su próximo sencillo contará con la colaboración de Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme, Ovni y un invitado sorpresa que será anunciado el miércoles 21 de septiembre.

La también creadora de contenido adelantó un poco de esta colaboración y señaló que se trata de un remix del tema “Después de las 12”, el cual interpretó al lado de Ovni. El anuncio lo hizo a través de sus historias de Instagram, por lo que de inmediato sus fans se volvieron locos de la emoción.

En el pequeño adelanto se puede escuchar la voz de Eduin Caz cantando algunos versos de la canción: “Ella es la más bonita, la que todos quieren, enamorado de sus curvas, de cómo se mueve”.

Este hecho no pasó desapercibido para su esposo Juan de Dios Pantoja, quien de inmediato se hizo presente en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Quedaron impactados con el post que subió la lindura mayor, la sorpresa está hasta el final del video, los que no lo vieron hasta el final no se dieron cuenta y el otro integrante que se va a anunciar el miércoles no soy yo para que se saquen de dudas, es alguien más, estén pendientes”.

¿Qué dijo Eduin Caz? Después de soltar la noticia, el intérprete de “Ya supérame” publicó en su cuenta de Instagram algunas fotografías que acompaño con el texto: “Estoy muy emocionado porque es la primera vez que me salgo del género regional mexicano, pero estoy seguro que les va a encantar. Gracias Kimberly Loaiza y Ovni, por la invitación. Falta otra sorpresa”.

“Si esta publicación llega a los 100 mil comentarios, les presentamos el siguiente invitado del remix”, añadió, a lo que Loaiza de inmediato le respondió. “Lo hiciste increíble bien, amigo. Eres un talento extraordinario”.