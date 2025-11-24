Miss Universo 2025 cierra comentarios por oleada de críticas contra Fátima Bosch

Luego de la coronación de Fátima Bosch en Tailandia como la nueva Miss Universo 2025, su triunfo no ha recibido la mejor recepción. Ante los comentarios de “falta de transparencia” dentro del certamen, la mexicana decidió romper el silencio y responder a las críticas.

Críticas y limitación de comentarios

Los señalamientos negativos contra Bosch llevaron a que la cuenta oficial de Miss Universo limitara los comentarios en Instagram. En uno de los videos publicados, donde la reina aparece posando en pleno atardecer, se lee el mensaje: “En la hora dorada, ella brilla aún más. ✨ Esta toma es un backstage de la producción oficial de Miss Universo. Estén atentos para los resultados finales”.

Aunque los comentarios ya están restringidos, muchos internautas habían manifestado que Bosch no merecía ganar y que la verdadera vencedora debía ser Olivia Yace, representante de Costa de Marfil.

Polémica tras la coronación

El exjurado Omar Harfouch, quien renunció antes de la gala final, acusó a Bosch de haber usado sus “influencias” y alegó que había “comprado” la corona. Prometió que buscará justicia.

El director del certamen, Raul Rocha, respondió asegurando que la salida de Harfouch fue un despido y no una renuncia: “Él mintió porque quiere el reflector 2 minutos. Y en Miss Universo nadie puede tener los reflectores, las únicas que pueden brillar son nuestras Miss Universo”.

Renuncia de Olivia Yace

La representante de Costa de Marfil anunció su renuncia como cuarta finalista y al título de Miss Universo África y Oceanía. En sus redes sociales escribió: “Debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más sólidos que me guían. Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación al Comité de Miss Universo”.

Expertos en concursos de belleza consideran que su decisión está vinculada al escándalo tras la coronación de Bosch, ya que la mexicana no se habría destacado en la noche final. Yace concluyó con un mensaje contundente: “Sigamos defendiendo nuestros valores y luchando juntos por la grandeza. ¡ES LA HORA DE ÁFRICA!”.

Participantes se pronuncian

Hasta el momento, dos candidatas de la edición 74 han expresado su inconformidad. Nadie Mejía-Webb, Miss Ecuador, señaló: “Hay tanto que quiero decir… mentiría si dijera que no me duele, pero también sé, con todo mi corazón, que todo estará bien”.

Por su parte, Sanly Liuu, Miss Indonesia 2025, agradeció a Harfouch: “Estos días que pasaron han sido abrumadores… Gracias, Omar Harfouch, por hablar y reconocer lo que muchos no vimos detrás de escena, tu voz significa más de lo que sabes”.