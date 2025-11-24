¿Qué es el “Consejo de Hombres” y por qué se ha vuelto viral en redes?

Las tendencias en las redes sociales se mantienen y, en este cierre del año, una de las más llamativas guarda relación con el Consejo de Hombres, un “organismo” ficticio que ha logrado generar mucho impacto en los últimos meses. Ahora bien, ¿qué significa este y por qué se ha vuelto tan popular?

Son muchos los usuarios que se han unido a esta práctica de generar un Consejo de Hombres para apoyar, aconsejar o, bien, celebrar los hechos o resultados de otros varones en las redes sociales. En ese sentido, aquí conocerás un ejemplo más claro de ello para que puedas entenderlo a la perfección.

¿Qué es el Consejo de Hombres y para qué sirve?

Básicamente, el Consejo de Hombres le da “ciertos permisos” a los varones para hacer o decir algo respecto a su vida diaria, por lo que estos piden ayuda de este “consejo” para conocer qué debe hacer ante situaciones típicas, curiosas, sociales o de índole un poco más compleja.

Te puede interesar: Muere reconocida influencer debido a extrañas circunstancias. ¿Qué pasó?

El. Consejo de hombres es lo maximo, Leave No Man Behind pic.twitter.com/KXjLv7RYxM — Gud.. Hum... Rob... Jun... Cul... Cutberto (@el_cut) November 22, 2025

Un ejemplo de esto, que se ha vuelto viral en redes, fue la vez en que un hombre con cáncer “solicitó” vender su consola de videojuegos al Consejo de Hombres para costear su quimioterapia. El consejo no solo declinó su idea, sino que comenzó a mandarle mensajes de apoyo para subsanar esta situación.

De hecho, muchos de estos integrantes comenzaron a pedir su número de cuenta para enviarle dinero y, con ello, poder costear los gastos que sugieren una quimioterapia. Este ejemplo es solo uno de los cientos que ya circulan en redes sociales y que se han vuelto populares por lo interesantes que pueden ser.

¿Qué piensan las mujeres respecto al Consejo de Hombres?

El Consejo de Hombres ha sido tan bien recibido por la comunidad en general que, incluso, algunas mujeres se han unido a esta tendencia a través de mensajes que siguen la tónica de esta dinámica, misma que se espera tenga una fuerza aún mayor de cara al próximo año en México.