Este fue el error que pocos notaron en El juego del calamar.

El Juego del Calamar llegó hace unos meses a la popular plataforma de Netflix. Desde su lanzamiento se convirtió en un fenómeno a nivel mundial, pues cada uno de sus capítulos logró cautivar a los fans.

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De acuerdo con las cifras oficiales de la plataforma, más de 142 millones de suscriptores vieron la serie en los primeros 30 días.

Por su parte, Hwang Dong-hyuk, creador de la serie, tardó más de 10 años en llevar adelante su proyecto, seguramente jamás imaginó en lo que se terminaría transformando.

La historia gira sobre un grupo de personas en riesgo de exclusión y con serios problemas económicos que reciben una misteriosa invitación para participar en un juego.

En total son 456 concursantes de toda clase y condición que acaban encerrados en un lugar donde deben competir en juegos infantiles para ganar 45.600 millones de wones, pero lo que no saben es que dar un paso en falso será mortal para ellos.

Los grandes errores de la serie

Liryonni, una popular usuaria de TikTok, realizó un video en el cual marca algunos errores que pocos han notado en El Juego del Calamar.

De esta forma, notó que el encabezado de uno de los documentos que se ve en el show debería decir "Top Secret", pero en el proceso de traducción de la palabra hubo una falla y en pantalla se ve "Top Scrert", sin la letra E.

Esto se suma a otros errores que ya se habían visto anteriormente como participantes con un número que cuando morían eran otros o figuras en las galletas que cambian repentinamente.

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Serán fallas que tendrán la posibilidad de ser arregladas, ya que la segunda temporada de El Juego del Calamar está confirmada, aunque aún no han comenzado el rodaje ni hay una fecha de estreno en Netflix.

