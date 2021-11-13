Netflix revela escenas inéditas de El juego del calamar. (VIDEO)

Netflix dio a conocer escenas inéditas de 'El juego del calamar' a través de un video detrás de cámaras publicado por la empresa de streaming.

Tras el éxito arrasador de la serie surcoreana, la empresa compartió con sus millones de seguidores en Twitter, cómo se grabaron algunas de las escenas del rodaje.

El detrás de cámaras tiene un minuto de duración y permite ver sin efectos especiales, cómo se realizaron cada uno de los juegos de la famosa serie.

El juego del calamar narra la historia de 456 personas que participan en un concurso mortal y aunque pareciera que hay escenas de alto riesgo, se dieron a conocer los trucos a la hora de la filmación.

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See what Squid Game looked like before special effects pic.twitter.com/H4OPCa475I — Netflix (@netflix) November 10, 2021

Ya viene la segunda temporada de 'El juego del calamar'

Hwang Dong-hyuk, creador de la serie de Netflix, ya confirmó que se viene la segunda temporada de 'El Juego del Calmar'.

“Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada. ¡Así que casi siento que no nos dejan otra opción! Pero sí habrá, está en mi cabeza ahora mismo”, explicó.

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