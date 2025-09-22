inklusion logo Sitio accesible
El Otro Lado de Los Realities | ¡Nataly suelta el chisme en vivo en El otro lado de los realities!

La polémica y la emoción se apoderan de El otro lado de los realities, donde Nataly Gutiérrez llegó lista para hablar sin filtros de su paso por Exatlón Draft El Ascenso.

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

Exatlón México 2026
