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FOTOS | Te presentamos a los personajes de "El Rey", la serie de Vicente Fernández

Jaime Camil le dará vida a Vicente Fernández, pero ¿sabes quién más participará en la serie de El Rey? Este es el reparto de la serie que podrás ver en Azteca UNO.

Por: Ana Patricia Pérez

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