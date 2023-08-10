“El Shocker” rompió el silencio sobre su recaída en las adicciones

Después de que su madre clamó por ayuda para costear su rehabilitación por drogas, así como para pagar una cirugía de mandíbula que le es urgente, José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como ‘El Shocker’, reaparece y rompe el silencio en exclusiva para Ventaneando, sobre la recaída que lo llevó a estar más de un mes en una clínica antiadicciones

Sí, claro, pero mi mamá estaba desesperada, porque pensaba que yo no iba a parar, que me iba morir, no me morí, qué creen, que aquí sigo, sigo vivito y coleando. Llevo tres meses, es un día a la vez, pero prefiero que sea la buena

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¿Qué tipo de operación necesita?

Y refrendó lo dicho por su madre, sobre qué necesita 400 mil pesos, para operarse de una lesión mandibular que sufre desde 2017.

Se habló de 400 mil pesos, pero era una placa especial, porque no solo es poner la placa, hay que ajustarla al mentón, porque ya se me deformó la mordida…

¿Qué mensaje le mandó al Cibernético?

Y así reaccionó, ante lo dicho por su colega Cibernético, acerca de sus recaídas.

Octavio, es un muy buen amigo mío, tenemos una muy buena relación y lo entiendo, estaba endemoniado, estaba yo bloqueado, cegado, por el placer, por la droga, por el dinero, quiero más y más. Ahorita, sí quiero el dinero, pero ya no quiero droga, quiero luchar, quiero trabajar para operarme, quiero verme bien

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Por último, 'El Shocker' nos presentó a su actual pareja Gissela Jiménez con quien le gustaría casarse.

Tenemos planes de boda, porque no estamos casados, llevamos dos años