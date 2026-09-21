Dile adiós a la lámpara de pie escandinava: esta es la nueva tendencia que ilumina mejor y es más elegante

La decoración de interiores es una de las actividades más importantes con que nos podemos encontrar y que tiene que ver principalmente con el arte de embellecer y armonizar los espacios útiles usando elementos estéticos como colores, textiles, muebles, entre otros. Si hay algo que se utiliza mucho en algunas casas es la lámpara de pie escandinava, que se caracteriza por su buena iluminación. Sin embargo, los especialistas confirmaron que quedará en el olvido y que será reemplazada por una nueva tendencia que aporta mayor iluminación a los espacios.

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Si hay algo que no puede faltar a la hora de decorar los interiores de los hogares es una buena lámpara, y si bien nos encontramos con aquellas que se colocan en la mesa de noche para iluminar ese espacio, están las que son de pie y suelen ubicarse en un sector determinado de la casa para lograr una mayor iluminación.

Por qué la lámpara escandinava era muy elegida

En este sentido, las lámparas de pie escandinava fueron durante muchos años una buena opción para quienes buscaban un equilibrio entre la funcionalidad y el equilibrio; con una estética minimalista y eficiencia energética. Además, entre las ventajas debemos mencionar que aporta calidez, versatilidad de ubicación, optimiza los espacios, entre otros. Pero, los expertos en decoración de interiores aseguran que quedará en el olvido y será reemplazada por otra tendencia que es furor.

Dile adiós a la lámpara de pie escandinava: esta es la tendencia que se impone

En lugar de las clásicas lámparas escandinavas de pie, lo que será tendencia en decoración de interiores son las lámparas pequeñas y portátiles que reciben el nombre de ‘little lamps’ y que se convirtieron en las grandes protagonistas. Estamos hablando de luminarias compactas que se pueden ubicar sobre una mesa ratona, una cómoda o una biblioteca.

A su vez, dentro de este cambio en la decoración, podrás optar por las lámparas honguito, conocidas como mushroom lamps y que tiene una pantalla redondeada y una base pequeña que las convierte en las mejores para mesasy muebles; y el diseño acompaña la búsqueda de la iluminación para que sea más cálida y decorativa.