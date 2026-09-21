Las cortinas en el dormitorio pasaron de moda: esta es la nueva solución que es mucho más moderna y elegante

El dormitorio es uno de los lugares más importantes dentro del hogar, teniendo en cuenta que es fundamental para garantizar un buen descanso y para que podamos conciliar el sueño sin ningún tipo de obstáculos. Para poder lograr esa privacidad adecuada, uno de los elementos más utilizados en el mundo de la decoración son las cortinas, que ayudan a lograr un espacio más cerrado. Sin embargo, quedaron en el olvido porque serán reemplazados por una nueva tendencia que aportará elegancia y modernidad.

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Sería imposible pensar que un dormitorio no tenga cortinas, por más que su ventana no dé al exterior, pero que es fundamental para frenar el ingreso de la luz y lograr un ambiente propicio para conciliar el sueño. Nos encontramos con una gran cantidad de tipos de cortinas, que dependerán del tipo de habitación que tengamos y lo cerrado que vamos a querer. Sin embargo, al parecer están llegando a su fin.

Que ventajas tienen las cortinas en el dormitorio

Entre las ventajas que debemos mencionar de las cortinas en el dormitorio, hay que decir que mejora notablemente la calidad del descanso, la privacidad y la estética del espacio; permite controlar la luz, tener una mayor privacidad; funciona como aislamiento térmico y se puede reducir el ruido y el polvo. Sin embargo, los expertos en decoración aseguran que quedarán en el olvido.

Dilea diós a las clásicas cortinas en el dormitorio

Las clásicas cortinas en el dormitorio quedarán en el olvido debido a que necesitan de un barral y de un mantenimiento, por lo que se impone como tendencia en esta temporada son las persianas venecianas y que si bien llevan tiempo en el mercado, vuelven a ser furor para poder decorar los dormitorios. Tienen la particularidad que se pueden cerrarse o simplemente cambiar de inclinación para mantener la privacidad.

A su vez, estas persianas venecianas vienen de materiales como madera o bambú que aportarán calidez y combinan fácilmente con muebles de madera, fibras naturales y tonos claros; a su vez existen versiones blancas o grises que pasan desapercibidas. Así, podrás colocar en tu dormitorio sin recurrir a las cortinas.