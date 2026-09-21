Desde redes sociales los nominados piden votos para salvarse y quedarse en La Granja VIP

Esta noche alguien abandonará La Granja VIP. En la segunda gala de eliminación están en riesgo cinco Granjeros cuyos equipos se están encargando de pedir apoyo a sus seguidores a través de redes sociales, cada uno utilizando diferentes estrategias.

Antes de ingresar a La Granja VIP varios de los participantes dejaron todo preparado para que, en caso de ser nominados, pudieran dirigirse a su público para pedir votos en su favor. Esta semana las personas en riesgo de salir son:



Niurka

María Karunna

Kevin Contreras Bicolor

Carlos Trejo

Mónica Escobedo

De la lista, la integrante de Caló es la única que no tiene en redes un mensaje alusivo a su nominación.

En redes piden votos masivos para Niurka

En el Facebook oficial de Niurka se han realizado diversas publicaciones para solicitar votos por la que llaman la reina de La Granja VIP. En uno de los posteos se puede leer: "Niurka se queda en La Granja VIP. Talento, fuerza, libertad, autenticidad. Niurka Marcos nos necesita".

Bicolor pide directamente votos para quedarse en La Granja VIP

En las redes sociales de Bicolor se publicó un video en la que el mismo comediante pide que lo apoyen. En las imágenes Kevin señala que nuevamente está nominado, pero espera “librarla” con el cariño y el apoyo de su público.

Con canción, piden votos por Carlos Trejo

En las redes de Carlos Trejo, quien está nominado por primera vez, se realizaron dos publicaciones pidiendo el apoyo del público. En la primera se ve al propio cazafantasmas decir: "si no votas por mí te vas a chingar a tu madre”. Además, compartieron un video con una canción que dice: “vota, vota, vota y dale Like, para que el Trejo llegue a la final”.

En redes sociales se explica cómo votar por Mónica Escobedo

En el Instagram de Mónica Escobedo se puede encontrar un video en el que se explica paso a paso cómo votar desde la página de TV Azteca. “Le dan los 10 votos a la patrona, nada de andar dividiendo votos y después le dan más, luego de ver un videito”, se escucha.