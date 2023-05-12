MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Manu NNa?

Todas las cocinas deben tener un toque de humor para poder darle el mejor sabor a la comida, esa va a ser una de las misiones de Manu NNa, quien aparte de poner la comedia en MasterChef Celebrity 2023, viene a demostrar que tiene un gran talento para las artes culinarias.

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En los últimos años, MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión mexicana, porque a todos les gusta la comida, pero nada es mejor que ver a famosos sufriendo en la cocina.

Junto con Manu NNa llegan otros famosos que van a poner a prueba sus habilidades en la cocina, donde los chefs van a estar más exigentes que nunca.

¿Quién es Manu NNa?

El joven es un actor de formación, pero a lo largo de su carrera ha descubierto que tiene un talento especial para la comedia, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria, teniendo grandes logros importantes.

A lo largo de su trayectoria, ha tenido la oportunidad de compartir el escenario con varios de sus colegas en la comedia, pero sin duda la más importante es su hermana, Michelle Rodríguez.

Sin embargo, nunca ha estado alejado de la cocina, ya que es algo que hace por gusto y le apasiona, pues viene de una familia que gusta del arte de cocinar. Manu NNa compartió que siempre había soñado con ser parte de MasterChef Celebrity 2023.

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¿Cuándo y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

La cocina de MasterChef Celebrity 2023 está lista para arrancar el próximo domingo 14 de mayo en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO, donde 20 famosos van a luchar con todo por tener los mejores platillos.