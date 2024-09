Ella es la doble de Ángela Aguilar que la rompe en redes

Ángela Aguilar es una de las mejores cantantes del momento y su nombre ha sonado con fuerza en las últimas semanas, esto a raíz de su repentina boda con Christian Nodal. Sin embargo, tiene una doble que también la está rompiendo en redes.

¿Quién es la doble de Ángela Aguilar que la rompe en redes? La influencer que es la doble de Ángela Aguilar se hace llamar @alejandrofarinna en TikTok, es un asesor de novias y quinceañeras, pero también es transformista drag; sin embargo, su parecido con la ‘Princesa del Regional Mexicano’ es impresionante.

El creador de contenidos sorprendió a todos por haberse hecho un cambio de look muy similar al de la flamante esposa de Christian Nodal. Alejandro Farinna es originario de Ensenada, Baja California. Su fama se disparó cuando decidió cortarse el cabello, lo que acrecentó su parecido con Ángela Aguilar, tanto así que muchos lo confundieron con la intérprete de “La Chancla”, “La Llorona” y “Dime Cómo Quieres”.

¿Por qué lo confundieron con Ángela Aguilar?

A través de su cuenta de TikTok, Alejandro Farinna compartió un video en el que narra que cuando estaba comiendo en una cafetería del aeropuerto se le acercó una mujer y le preguntó si podía tomarse una foto con él. A lo que él accedió un poco confundido.

Al levantarse, la mujer le dijo que pensó que era más bajita de estatura y luego le preguntó por su esposo: “Ay estás bien alta, yo pensé que estabas más quitita, ¿y tu esposo?”.

No obstante, cuando el influencer le contestó con su voz ronca “que venía solo”, a la mujer se le borró hasta la sonrisa, pues se percató que no era Ángela Aguilar, aunque le hizo saber que sí se parecía mucho a la cantante, por eso decidió acercarse a ella.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho no pasó desapercibido en redes, donde le hicieron saber que su parecido con Ángela Aguilar es impresionante. “Sí te pareces a Ángela Aguilar, idénticas, qué parecido, wow, eres súper increíble”, “Idéntico a Ángela Aguilar jajajaja me has hecho reír”, “A Ángela sí se parece”, “Estás más bonita que la misma Ángela Aguilar”.