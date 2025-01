Ellas son las bellas hermanas de Maya Nazor, Ximena y Farah

Vaya polémica en la que se encuentra la guapa influencer Maya Nazor con su expareja Ángel Jair Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, pues mientras ella asegura que él no cumple con sus obligaciones de padre, él menciona que ella no lo deja ver a su hijo Luka. Sin embargo, también se han robado los reflectores las hermosas hermanas de Maya Nazor, Ximena y Farah.

¿Cómo va el pleito entre Maya Nazor y Santa Fe Klan?

Recientemente Santa Fe Klan compartió una imagen de la transferencia que le hizo a Maya Nazor por concepto de la pensión alimenticia que le da mensualmente a su hijo y que consta de 250 mil pesos. Además de eso, publicó en redes sociales que “por mí le doy a Luka todo el dinero que me pide su mamá por 18 años ahorita mismo que son más de 50 millones. Ese no es el pe... el pu... dinero, lo que yo quiero es que me deje convivir con mi hijo y que me lo preste unos días”.

¡Quería que la dominaran! A Helly le hartaron las atenciones [VIDEO] Helly se cansó de vivir con un hombre atento, sumiso y sin carácter; quería un hombre fuerte, que la dominara, y lo encontró en el primo de su ex.

Sin embargo, Maya Nazor no se quedó callada y filtró unos audios reveladores del rapero, en donde le pide no llegar acompañado de personas armadas ni bajo el influjo de sustancias ilícitas. No obstante, la cosa no terminó ahí, pues se logra escuchar al cantante decir que se llevará a su hijo.

Te puede interesar: Maya Nazor buscó a Santa Fe Klan pero él la rechazó y quedó evidenciado en redes

Además de eso, Maya Nazor compartió una historia en su cuenta de Instagram: “Y sigues haciéndote la víctima, lastimándome con lo que sabes que la gente me va a atacar que es el dinero. Yo no quiero ni un peso de tu dinero y te lo he dicho mucho, lo sabes. Deja de hacerme daño, déjame en paz”.

“Yo jamás te he negado las convivencias y lo sabes. Mejor realiza las cosas bien y deja de amenazarme y deja de llegar con personas armadas, sin permiso de portación de armas. Llega en tus cinco sentidos y no bajo las sustancias tóxicas porque a pesar de todo eso jamás te he negado que veas a tu hijo. Lo siento, gente, que tengan que pasar por todo esto, y más las personas que me defienden, pero ya no me voy a quedar callada”, publicó la madre de Luka.

¿Quiénes son las hermanas de Maya Nazor? Ahora que Maya Nazor se encuentra en medio de la polémica han salido a relucir sus bellas hermanas, Ximena y Faraha Nazor.

Ximena Nazor

Al igual que Maya Nazor, Ximena Nazor encontró en las redes sociales su modo de vida, ya que en Instagram cuenta con poco más de 322 mil seguidores.



También te puede interesar: Santa Fe Klan revela cuánto le da de pensión a Maya Nazor, pero ella no le deja ver a su hijo

En la plataforma de Meta comparte fotografías de su vida diaria, pero también deja entrever su espectacular belleza y figura envidiable. La hermana de Maya también ha probado suerte en la música, donde ha lanzado algunos temas de reguetón, mismos que no han sido del agrado de sus fans.

Farah Nazor

Se describe a sí misma como creadora de contenido digital. Farah goza de gran popularidad en redes sociales, pues en Instagram supera los 351 mil seguidores.

Al igual que sus hermanas Maya y Ximena, Farah constantemente comparte con sus seguidores fotografías que dejan boquiabiertos a sus seguidores, pues resaltan su belleza y encanto.