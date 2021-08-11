Federica Quijano presume su increíble colección de juguetes.

Es usted de los afortunados adultos que no ha dejado del todo su infancia atrás y la atesora incluso coleccionando los objetos que le hicieron feliz. Federica Quijano, integrante de Kabah, sí, y hoy nos comparte en exclusiva su enorme colección de juguetes, demostrando que, a sus 46 años, aún puede volver a ser una niña.

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Todos tenemos nuestros secretitos y todos tenemos un niño interno bastante fuerte, el mío es grandísimo, y por eso, los voy a llevar a uno de mis lugares preferidos de mi casa, o sea sí soy coleccionista de juguetes, a lo mejor es como un sentimiento que de chiquita cómo que no pude comprármelos y, entonces ahorita como que ya me vengué, ya disfruté

La cantante nos presumió todos los juguetes que integran su colección y la forma en que los acomoda.

Soy coleccionista de todos los Funkos, pero como que tengo Funkos de todo tipo, tengo de Star Wars, de todo lo de Marvel, todo lo de DC Comics, tengo cosas que fueron también en mi infancia, como todas las princesas. Tengo que ir acomodando, mira todos estos son nuevos, entonces los tengo que ir poniendo aquí, hay que ir acomodando. Por ejemplo, este me lo regalaron mis amigos del Castillo de terror, para el concierto de los Kabah, se llama Mike y espanta

Los juguetes de su infancia

En un apartado especial tiene los juguetes que le recuerdan a su infancia y por eso los guarda de forma especial.

Los juguetes son los retro, de cuando estábamos nosotros chiquitos, por ejemplo, como este telefonito a quién no le tocó, este osito azul es del Día del Autismo me lo regalaron, bueno se lo dieron Sebastián. Estos muñequitos, nos los regaló, nos los hizo cuando nos despedimos, cada uno, este es Sergio, esta soy yo, el Apio, Daniela, María José y René

Pero, al mismo tiempo, tiene los cascos de los que para muchos son nuestros personajes favoritos de acción.

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