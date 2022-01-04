FOTOS | ¡Emma Watson confesó que estaba enamorada de Tom Felton!

Emma Watson formó parte del especial “Harry Potter: regreso a Hogwarts” luego de su 20 aniversario. ¡Sí, ya pasaron 20 años de la primera película! Y obvio quien le dio vida a “Hermione” por 10 años, tenía que estar presente.

El estreno estuvo lleno de magia y cosas muy lindas que los fans de la saga agradecieron, pues pudieron recordar momentos inigualables, saber muchas cosas que se habían guardado en secreto, ver material inédito del detrás de cámaras, ¡muchísimas cosas! Que los “Potterheads” tomaron como un regalo con mucho amor para ellos por tantos años de apoyo.

Entre ellas una declaración que nadie esperaba: ¡Emma Watson siempre estuvo enamorada de Tom Felton! Quien le dio vida a Draco Malfoy. ¡Difícil de creer! ¿Cómo es que una Gryffindor se enamora de un Slytherin? Pues así fue y muchos internautas piensan que donde hubo fuego...

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