Tiktoker revela la razón por la que no es bueno tender tu cama cuando te levantas.

Desde pequeños nos han enseñado que tender nuestras camas al despertarnos es un excelente hábito. Sin embargo, una tiktoker ha demostrado que no es lo mejor porque eso provoca que se generen ácaros.

Si eres fanático del orden y la limpieza y es uno de los hábitos de tu rutina, puede ser perjudicial para tu salud, ya que esta acción que parece insignificante, podría suponer un aumento en la presencia de microorganismos ocultos en tu cuarto.

Al respecto, una tiktoker alzó la voz y comunicó su teoría en la mencionada red social, así que mucho usuarios ya están optando por seguir este consejo.

Según la usuaria @_pipesan, quien cuenta con 400 mil seguidores en TikTok, la mencionada acción contribuye a la propagación de ácaros, animales artrópodos que por su minúsculo tamaño son imperceptibles a la vista.

Los citados microorganismos pueden causar diversos daños en tu salud, los cuales van desde dermatitis hasta conjuntivitis y muchos más.

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¿Cuántos ácaros puede haber en tu cama?

La tiktoker asegura que una cama promedio hay 1.5 millones de ácaros, mismos que se alimentan de las células muertas de la piel de los humanos. Una vez que los ácaros han saciado su apetito, sacan sus deshechos, mismos que quedan esparcidos entre las sábanas.

"Cuando arreglas tu cama, los excrementos de los ácaros se quedan protegidos dentro de las sábanas. Si dejas tu cama sin tender, los ácaros y sus deshechos quedarán expuestos ante los rayos del sol y al aire fresco, provocando que los ácaros mueran deshidratados o pierdan el interés", dijo la tiktoker.

La internauta recomienda que antes de tender tu cama dejes esperar un poco para así evitar que los ácaros se sigan propagando durante el día.

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