Carlos Ponce asegura que serie de Luis Miguel beneficia la imagen de ‘El Sol’.

Carlos Ponce estará en la tercera temporada de la serie de Luis Miguel.

Pese a que muchos personajes que formaron parte de la vida de 'El Sol'y aparecen en 'Luis Miguel, la serie', consideran que ésta no se apega a la realidad. Sin embargo, Carlos Ponce, quien formará parte de la tercera temporada, considera que se le humaniza al cantante mexicano y eso lo beneficia.

Yo siento que de alguna manera u otra, te guste, no te guste, lo humaniza, Luis Miguel es una persona que toda su vida se mantuvo en la parte personal, con una coraza, con una pared y ahora estarlo contando de una manera u otra, le vaya bien, le vaya mal, yo siento que a él lo beneficia

Si bien el histrión dará vida al Luis Miguel de los años 2 mil en la tercera temporada de la bioserie, opinó respecto al trabajo de su antecesor que diera vida al intérprete de 'La Incondicional' en la segunda parte.

Diego sí es muy amigo mío desde hace tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo, es un tipo extremadamente disciplinado y me quito el sombrero

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Carlos Ponce se casó durante la pandemia

Carlos Ponce contrajo nupcias con la periodista mexicana Karina Banda hace un año, en plena pandemia y por ello la ceremonia no tuvo ni invitados.

Yo me casé en la pandemia, no hicimos show grande, simplemente elegía una mexicana, una regia para mejorar la raza, fue muy lindo, muy privado, no hubo ni familia. Mis hijas fueron las testigos y eso es todo

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