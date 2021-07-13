¡Entusiasmo en aumento! ¡Un mexicano podría ganar los USD 137 millones de este miércoles!

El premio mayor del Powerball no para de crecer, y la venta de boletos está aumentando día a día, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Gracias al servicio de boletos de lotería en línea líder en el mundo, TheLotter, también los mexicanos se apuntan en la carrera por los 137 millones de dólares del Powerball de este miércoles 14 de julio.

La lotería más grande del mundo

La lotería Powerball, la más grande de Estados Unidos y del mundo, ofrece premios millonarios todas las semanas. El Powerball de EE. UU. es famoso, entre otras cosas, por sus increíbles premios mayores que batieron todos los récords mundiales. ¡En enero de 2016, el Powerball entregó el premio más grande de la historia de 1.6 mil millones de dólares!

¿Cómo jugar al Powerball online?

Ahora es posible participar oficialmente en el sorteo desde cualquier parte del mundo ingresando al sitio de TheLotter. Todo lo que hay que hacer es abrir una cuenta gratuita, entrar en la página del Powerball, elegir los números, y confirmar la compra. ¡El proceso es muy fácil y no lleva más de unos minutos!

Una vez confirmada la compra, TheLotter adquirirá el boleto físico a nombre del jugador. El recibo se escaneará y se subirá a la cuenta personal del usuario.

Ganar desde México es muy fácil

Comprar un boleto del Powerball no es lo único que se ha vuelto increíblemente fácil. Ahora también es posible recibir las ganancias sin salir de México y sin comisiones. TheLotter cobra una pequeña tarifa de transacción al momento de comprar los boletos y así los premios son 100% del ganador. Además, el ganador recibirá una notificación cada vez que gane, para que no tenga que revisar continuamente los resultados.

¿Cómo reclamar mis premios?

Para recibir el dinero, hay que simplemente completar un formulario de retiro y enviarlo. Una vez aprobada la solicitud, el premio se transferirá a la cuenta del ganador. En caso de haber elegido una tarjeta de crédito, débito o una billetera electrónica, los fondos llegarán a la cuenta dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación de la solicitud. Si el ganador prefiere hacer el retiro por transferencia bancaria, los fondos podrán tardar hasta 5 días en llegar a la cuenta registrada.

Ganadores de TheLotter

Desde su fundación en 2002, TheLotter ha pagado más de 105 millones de dólares en premios a más de 6 millones de ganadores de todo el mundo, ¡también de México!

Hasta la fecha, los mayores ganadores son una mujer de Panamá que ganó 30 millones de dólares con el Florida Lotto y un hombre de Bagdad que ganó un premio mayor de 6.4 millones de dólares con el Megabucks de Oregon.

Un premio que sigue creciendo

¿Algún mexicano hará historia este miércoles 14 de julio por la noche al llevarse a casa el fabuloso premio mayor de 137 millones del Powerball? ¡Miles de mexicano ya han participado! ¿Y tú?

TheLotter es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority (Licencia: MGA/B2C/402/2017 emitida el 01/08/2018). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controla. Por favor, juegue con responsabilidad. Para más información de juego responsable, visite: rgf.org.mt.