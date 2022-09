¿Qué pasó con Erik Per Sullivan tras desaparición? Frankie Muniz lo revela.

Malcolm El De En Medio se convirtió en una de las series más populares de los dosmil, albergando un elenco de actores como Frankie Muniz, Justin Berfield, Christopher Masterson, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston, Erik Per Sullivan y más.

Tras el desenlace de la serie, que tuvo siete temporadas y 151 episodios, todos los actores tomaron un rumbo diferente en sus carreras artísticas.

Sin embargo, mucho se ha especulado sobre Erik Per Sullivan y el rumbo que ha tomado tras protagonizar a Dewey en Malcolm El De En Medio.

ELa última vez que el actor se dejó ver ante las cámaras fue en el año 2010 con la película Twelve, además de que prestó su voz para el caballito de mar Sheldon, en la película Buscando a Nemo.

Alejado de los reflectores, Erik no ha vuelto a realizar una aparición en cine, teatro o televisión, dando paso a miles de especulaciones por parte de los fanáticos.

¿Qué pasó con Erik Per Sullivan, de Malcolm El De En Medio?

Frankie Muniz ofreció una entrevista para Malcolm France vía ComicBook, en donde reveló todo sobre Erik Per Sullivan y su paradero. El actor asegura que ha tenido un poco de contacto con Erik, quien ha preferido alejarse de los reflectores y de la fama.

“Para ser honesto, no sé qué está tramando. Odio decir eso porque he hablado con él varias veces desde que terminó el programa. He hablado mucho con sus padres. Cuando estaba en la banda, fuimos y tocamos en la ciudad donde vive y sus padres vinieron al espectáculo, pero desafortunadamente no pudo asistir”, dijo en entrevista.

“Pero una cosa que sé, algunos actores o algunas personas simplemente lo hicieron cuando eran niños y luego quisieron experimentar otras cosas y vivir una vida más normal fuera del centro de atención. Creo que eso es lo que quería hacer, bien por él”, concluyó.

