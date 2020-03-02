Frankie Muniz, el protagonista de la serie ‘Malcolm el de en medio’ se casó con su pareja, Paige Price.

Frankie Muniz es un actor muy conocido por su aparición en la serie Malcolm el de en medio que cuenta la historia de una familia numerosa de nivel medio en el que le dio vida al personaje principal. Ahora, ya es todo un adulto y se ha casado con su novia Paige Price.

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El actor contrajo nupcias el pasado viernes 21 de febrero, justo el día en el que la pareja cumplía el cuarto aniversario en el que se enamoraron y sus miradas se cruzaron por primera vez. Incluso, el actor contó cómo fue este momento:

Cada momento del 21 de febrero fue perfecto. Desde el momento en que despertamos juntos y brincamos en la cama, hasta ayudar a la organizadora de la boda en afinar todos los detalles, caminar en la isla junto a nuestros mejores amigos y familiares. Fue algo muy nuestro

Muniz creía que cuando la gente decía que el día de su boda era el mejor de su vida, era un cliché, pero ahora le ha quedado claro que eso es algo completamente real. Pues mencionó que literalmente fue el mejor día de su vida.

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Fue en noviembre del 2018 la fecha en la que Frankie le propuso matrimonio a Paige Price mientras se encontraban en un festival de globos de cantoya de Casa Grande, Arizona. En esas fechas, Paige escribió un mensaje junto con una foto en la que aparecía con Frankie:

Hay veces que la vida te sorprende y supera todas las expectativas que tenías en tus sueños. Francisco Muniz, eres más que un sueño para mí. Amo cada parte de ti y cada día te admiro más

Ahora, la pareja podrá seguir viviendo su gran amor como marido y mujer. Lo sentimos por Lois quien esperaba que su hijo fuera presidente de Estados Unidos y no un romántico empedernido.

