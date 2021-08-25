A Erik Rubín no le parece descabellado crear su cuenta de OnlyFans.

Erik Rubín aclara que la serie de Timbiriche es solo una posibilidad.

Erik Rubín sabe que parte del trabajo de un artista es cuidarse, hacer ejercicio y tener una buena alimentación. Todos estos hábitos dan como resultado un cuerpo estético que puede generar jugosas ganancias en Only Fans, así que al exTimbiriche no le suena descabellado crear su propia cuenta.

La verdad es que se más o menos de que se trata, nunca he entrado a uno, no sé si hay limitaciones o si es todo el paquete

El cantante dijo a Ventaneando que no hay que espantarse ante las nuevas formas de expresión en las plataformas, pues esto genera ganancias si se muestra tu anatomía.

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Erik Rubín vuelve a Jesucristo Superestrella

Erik Rubín está feliz de volver a trabajar en 'Jesuscristo Superestrella' y piensa que para su compañero Enrique Guzmán será un gran apoyo volver al teatro, luego del problema legal que surgiera con su nieta Frida Sofía, a quien presuntamente agredió sexualmente y posteriormente él la acusara por violencia familiar.