Familiares y amigos le dan el último adiós a Rosita Quintana.

Se realizó el funeral de la actriz de origen argentino Rosita Quintana, en una funeraria de la Ciudad de México a la que asistieron amigos y familiares, entre ellos el productor Jorge Lozano, quien estuvo al pendiente de su amiga en los últimos años de su vida.

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Lozano dijo que Nicolas Kogan, hijo de la actriz, no había asistido al funeral por estar enfermo, aunque horas más tarde trascendió que en realidad quería que le costearan el boleto para viajar desde la Riviera Maya, si es que quisieran que estuviera presente en el velorio.

Que te puedo decir, efectivamente a mí me pidió el dinero de su mamá, que quería que se le pagara el avión y que se le pasara la estancia, no. Y lo que yo le dije, es que no hay dinero o sea no hay dinero porque, digo, ella tiene una exclusividad muy corta y con eso apenas salimos y el resto lo pone Don Jorge, entonces yo no te puedo ayudar Nicolás, la mensualidad de tu mamá nada más la administraba 13, 500 pesos y los pagos que se hacían para la casa se hacían más de 25 mil pesos, entonces, no hay dinero, que te puedo decir. No sé si en chantaje o no, pero las palabras que él hace son como de exigencia o sea ‘haber Pedro no sé cómo le vas hacer, pero yo quiero que me mandes el dinero o dime con quien tengo que ir para que me den el dinero de mi mamá para yo poderme mover’

Recuérdese que hace algunos años, se había destapado que Rosita estaba distanciada de su hijo al que se le había señalado de maltratarla y manipularla. Lozano recordó la difícil relación de madre e hijo.

Ella siempre quiso a su hijo, supongo que su hijo la quiso siempre a ella, hay relaciones que son amor bronca, creo que todas las hemos pasado, pero creo que se debe haber ido en paz con eso

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Los restos de Rosita fueron incinerados esta mañana y sus cenizas descansarán a lado de su esposo, el productor Sergio Kogan en la Catedral Metropolitana.

