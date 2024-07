Ernesto Cázares: “si supiera dibujar como Rey Grupero seguiría en MasterChef”

Grandes emociones se vivieron durante el programa número 15 de MasterChef Celebrity 2024, pero lamentablemente un participante dijo adiós a la cocina más famosa de México, en esta ocasión tocó el turno de salir a Ernesto Cázares, quien estuvo muy cerca de formar parte del Top Cinco en la competencia.

Durante las entrevistas que Ernesto otorgó después de su salida, pudimos conocer la opinión que tiene acerca de sus compañeros, en especial de Rey Grupero, de quien asegura tiene unos “flotadores” que lo han llevado muy lejos a lo largo de esta temporada de MasterChef.

“Siento que una de las razones por las que no estoy en MasterChef es porque no sé dibujar como el Rey Grupero, si supiera dibujar ahí seguiría, pero me cepillaron”, explicó Cázares sobre su reciente salida del reality.

“Muchos dicen que Rey Grupero no cocina, pero lo que se me hace bastante curioso es que cocinó dos veces solo en toda la temporada, entonces no podemos decir que sí cocina o no cocina, simplemente podemos decir que no cocinó, llegó por los flotadores que se carga ese canijo”, agregó.

Al preguntarle si cree que Ferka y Jawy tenían una estrategia para llegar a la final, el también atleta contestó: “Si somos realistas, no puedes hacer una estrategia si no sabes cocinar, entonces así puedes querer sacar a quien sea pero si tu platillo es peor tú vas para afuera. Aquí no veo una forma de hacer una estrategia, no es algo que tengas el control en tus manos”.