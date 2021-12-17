Finge ser socialité para vivir gratis por tres semanas. (VIDEO)

Zou Yaqui, una mujer de origen chino, se viralizó en todas las redes sociales tras hacerse pasar como una socialité y vivir gratis por tres semanas.

La joven estudia en la Academia Central de Bellas Artes en Pekín, donde van personas de clase media y jóvenes becados.

La institución dejó a los jóvenes una tarea de vivir en la capital de China por 21 días sin utilizar dinero, pero nadie imaginó la audacia de Zou Yaqui.

“Aunque soy pobre, pude entrar en el mundo de los ricos y obtener sus cosas gratis. Quería romper las reglas”, expresó la joven en un video de Youtube.

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¿Cómo una joven de clase media se mezcló con la socialité?

Zou Yaqui grabó todo el proceso para convertirse en clase alta en un abrir y cerrar de ojos, solo necesitó algo de maquillaje, una bolsa falsa firmada por Hermès y un pase falsificado para la sala VIP de un aeropuerto.

Llamó la atención que el pase solo estaba disponible por tres horas, pero nadie la corrió del lugar o le hizo un reclamo.

Zou comió gratis en el bufett del lugar, tomó café, después asistió a eventos de lujo, se probó joyas de una subasta y durmió en los sillones para no ser descubierta.

En otra parte del video se puede ver a la mujer tomar un baño en el lavamanos, donde utiliza jabón en espuma y seca su cabellera con un aparato electrónico.

El video vlog también muestra la extravagante vida de la joven, quien se maquilla en el baño y se pone vestidos negros para asistir a exclusivos eventos.

Zou presentó el proyecto en su escuela y fue recibido con éxito, pues el producto final en forma de video comenzó a viralizarse en todas partes del mundo.

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