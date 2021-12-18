Llora de emoción al ver a su perrito sobrevivir a un tornado. (VIDEO)

El fin de semana pasado, un tornado arrasó con casi todo en Kentucky, Estados. Por fortuna, el ama de un perrito encontró a lo más valioso para ella: su mascota. Ante el inminente hecho, la mujer lloró de emoción.

En medio del desastre natural se suscitó un momento que animó a la población, pues una mujer encontró a su perrito que sobrevivió al fenómeno meteorológico.

El feliz encuentro se dio mientras la dueña era entrevistada por el periodista holandés Lucas Waagmeester, quien reportaba lo acontecido por el tornado.

La mujer contó cómo había vivido el desastre, todo lo material que había perdido y además extravió a su perrito Nala, quien huyó.

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La ama vio su perrito a lo lejos

La entrevista con la mujer se hizo mientras caminaba por las calles en las que solo quedaban los escombros de la casa, pero su semblante cambió cuando a lo lejos vio a su perrito desaparecido.

El encuentro quedó grabado, pues la mujer quedó impresionada después de ver a su can sano y salvo, tanto que corrió gritando su nombre y lloró.

Luego del tornado que arrasó con Kentucky, la Sociedad Protectora de Animales del estado y el Refugio de Animales del Condado de Mayfield-Graves están trabajando en conjunto para rescatar a las mascotas perdidas, darles atención médica y poder devolverlos a su hogar.

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