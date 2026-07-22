¡Sebastián Yate revela su mayor reto en Survivor México La Reliquia en Llamas! El hambre será su principal desafío

Sebastián Yate llegó a Survivor México La Reliquia en Llamas con toda la disposición de competir, pero reconoció que habrá un reto que pondrá a prueba su resistencia como nunca antes: el hambre. El cantante confesó que está acostumbrado a comer hasta siete veces al día, por lo que adaptarse a las condiciones de la isla será un gran desafío. Aun así, aseguró que está listo para salir de su zona de confort, enfrentarse a las adversidades y darlo todo para demostrar que tiene lo necesario para convertirse en un verdadero sobreviviente.