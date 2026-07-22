uno nuevo
LOGO_SURVIVOR_2026
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Sebastián Yate revela su mayor reto en Survivor México La Reliquia en Llamas! El hambre será su principal desafío

El actor confesó que adaptarse a la escasez de comida será una de las pruebas más difíciles durante su aventura en la isla.

Sebastián Yate llegó a Survivor México La Reliquia en Llamas con toda la disposición de competir, pero reconoció que habrá un reto que pondrá a prueba su resistencia como nunca antes: el hambre. El cantante confesó que está acostumbrado a comer hasta siete veces al día, por lo que adaptarse a las condiciones de la isla será un gran desafío. Aun así, aseguró que está listo para salir de su zona de confort, enfrentarse a las adversidades y darlo todo para demostrar que tiene lo necesario para convertirse en un verdadero sobreviviente.

Tags relacionados
Videos Survivor México 2026 Survivor México 2026

Videos