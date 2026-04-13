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Brenda Peña y Juan Manuel Jiménez fortalecen el periodismo con una unión de virtudes

Para ambos, la unión es sumar fortalezas para informar mejor y con mayor claridad.

Para Brenda Peña y Juan Manuel Jiménez, la unión dentro de Azteca Noticias significa integrar lo mejor de cada uno para mantener informada a la población. Ambos destacan que al unificar virtudes, el periodismo adquiere más fuerza y solidez, permitiéndoles asumir con mayor compromiso la tarea de explicar la información de forma clara, cercana y responsable para la audiencia.

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