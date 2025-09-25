Cada Minuto Cuenta: Luis Fernando cuenta cómo pasó horas debajo de escombros para grabar la serie
El actor, Luis Fernando Peña, nos cuenta detalles sobre el rodaje de “Cada Minuto Cuenta” y revela qué significa para él, trabajar en un proyecto de gran importancia para México.
No te pierdas los últimos capítulos de la primera temporada de “Cada Minuto Cuenta”, este sábado 27 de septiembre, a las 5:30 p.m. por Azteca UNO y sorpréndete con la increíble producción que duró más de 18 meses para representar a México en una de las etapas más difíciles como sociedad.
