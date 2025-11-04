China facilita los viajes internacionales con 10 nuevas medidas de entrada y salida
Entre las principales novedades figura la ampliación del programa de tránsito sin visado por 240 horas, que ahora abarca 65 puertos, incluidos cinco nuevos en la provincia de Guangdong: el puerto de Pazhou en Guangzhou, Hengqin, el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, el puerto de Zhongshan y la estación ferroviaria de alta velocidad de West Kowloon.
