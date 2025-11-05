Omahi suelta fuerte REVELACIÓN de su Legado en La Granja VIP: ¿por qué nominó a Lola Cortés?

Omahi soltó una importante revelación sobre su Legado de La Granja VIP que llamó la atención en la comunidad digital, sobre todo porque aclaró qué hubo realmente detrás de su polémica nominación contra Lola Cortés: ¿se trató de una venganza o de una estrategia fuera de lo común?

¿Por qué Omahi escogió a Lola Cortés para su Legado en La Granja VIP?

En una charla con nuestra host digital Mallezaa en la que abrió su corazón y aclaró varios rumores relacionados con su juego en La Granja VIP, Omahi aclaró que su nominación contra Lola Cortés no se trató de una venganza, sino de un gesto de nobleza que le llegó a la cabeza cuando cambiaron las reglas del Viernes de Traición.

"Háblanos de tu Legado: ¿lo hiciste por estrategia, por venganza, por una alianza o cuál fue tu motivación?", le preguntó Mallezaa al creador de contenido fiel a su estilo libre de filtros.

"No, mira, realmente el día que cambiaron las reglas y salí nominado yo, ese día la nominada iba a ser Lola por parte de Sergio porque creo que ella ya no está tan bien, es difícil mentalmente estar ahí adentro, ella es una persona muy positiva, que nunca se rinde, ella quiere salir como lo marca el juego, ser nominada y eliminada, ella lo quiere, pero la verdad veo muy difícil que salga porque la gente la ama", explicó.

Para los fans todavía está muy presente lo que se vivió el pasado Jueves de Traición que se selló con la doble nominación de Omahi y Kike Mayagoitia , pues Lola Cortés no pudo evitar que el llanto surgiera al ver que sus planes con Sergio Mayer Mori habían tomado un giro inesperado.

Este gesto de Omahi, como ves, obedece a una acción noble ya que, en efecto, Lola Cortés expresó en varias ocasiones que el aislamiento y las dinámicas de La Granja VIP superaron sus expectativas y ahora sólo quiere volver a su casa con su familia y sus mascotas... ¿pero lo logrará o su fandom impedirá que esto ocurra?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: