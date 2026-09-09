¿Sabes qué son y para qué sirven las constelaciones familiares? ¡Estos dicen los expertos!
¿Qué son y para qué sirven las constelaciones familiares? Luciana Jabif, coach integral y consteladora, profundizó sobre esta filosofía de vida. ¡Toma nota!
¿Qué son las constelaciones familiares? Luciana Jabif, coach integral y consteladora, nos acompañó para explicar por qué las constelaciones familiares son una filosofía de vida. ¿Las constelaciones familiares se pueden considerar una ciencia? ¡Ojo! Las constelaciones familiares no pueden sustituir psicólogos, psiquiatras o médicos.