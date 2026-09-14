Kike Mayagoitia te espera en el programa especial “El Grito de México” por Azteca UNO
Nuestro querido Kike Mayagoitia será uno de los conductores especiales en el programa “El Grito de México” y nos cuenta un poco de lo que significa para él ser mexicano.
¿Tienes todo listo para la noche mexicana? ¡Prepárate! Porque Kike Mayagoitia será el encargado de llevarnos de la mano por este programa espectacular en el que festejaremos como nunca la Independencia de México este 15 de septiembre por Azteca UNO, al terminar el noticiero Hechos Noche.