Grupo Primer Grado será parte de “El Grito de México” de Azteca UNO en una noche llena de música y diversión
Una de las agrupaciones más talentosas se une a la celebración del 15 de septiembre de Azteca UNO para compartir su música con todo el público.
Es oficial, el programa especial “El Grito de México” de Azteca UNO contará con la presencia de la exitosa y reconocida banda de regional mexicano “Grupo Primer Grado”. Con su talento y grandes éxitos pondrán a cantar y bailar a todos en una noche especial, llena de orgullo por ser mexicanos.