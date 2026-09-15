¡Lupita D’Alessio elogia a Danna y así reacciona Jorge D’Alessio!

Luego de que Lupita D’Alessio felicitara en sus redes sociales a Danna por su participación en el musical Mentiras, Jorge D’Alessio reaccionó al enterarse de este detalle que tuvo ‘La Leona Dormida’ con la cantante. Además, Jorge D’Alessio fue cuestionado sobre la cancelación de Carín León en Las Vegas y envió un mensaje al público de Matute en ‘La Ciudad del Pecado’.