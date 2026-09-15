Chico Che Chico se une a la celebración del “Grito de México” de Azteca UNO para ser parte de una noche mágica llena de fiesta
Chico Che Chico llega a la celebración del 15 de Septiembre de Azteca UNO para cautivar con su talento a todo el público.
El reconocido artista se encuntra muy entusiasmado por compartir alegría y música en la celebración del 15 de septiembre en el programa especial “Grito de México” de Azteca UNO, además comparte que este es el momento perfecto para sentirse “mexicano” y disfrutar.