"¡Le puse el cuerno a mi novio con Emiliano!”, Gala Montes rompe el silencio sobre su relación con Emiliano Aguilar

Gala Montes rompe el silencio y aclara la situación con Emiliano Aguilar, con quien habría tenido una cercana relación. En palabras de la actriz, el hijo de Pepe Aguilar no habría llegado a un encuentro pactado en Los Ángeles, por lo que Gala habría pedido apoyo a su expareja. Por su parte, Emiliano Aguilar negó tener alguna relación con Gala Montes. Aquí todos los detalles.