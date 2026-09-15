"¡Le puse el cuerno a mi novio con Emiliano!”, Gala Montes rompe el silencio sobre su relación con Emiliano Aguilar
Mientras Gala Montes confiesa que habría tenido un romance con Emiliano Aguilar, el hijo de Pepe Aguilar no dudó en alzar la voz y responderle a la actriz.
Gala Montes rompe el silencio y aclara la situación con Emiliano Aguilar, con quien habría tenido una cercana relación. En palabras de la actriz, el hijo de Pepe Aguilar no habría llegado a un encuentro pactado en Los Ángeles, por lo que Gala habría pedido apoyo a su expareja. Por su parte, Emiliano Aguilar negó tener alguna relación con Gala Montes. Aquí todos los detalles.